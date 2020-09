Ligue 1 : Dimitri Payet, une relation tumultueuse avec Paris

Cette année, le Classique a été lancé particulièrement tôt, d'une certaine manière. En effet, alors que le Paris Saint-Germain s'inclinait en finale de la Ligue des Champions, le 23 août dernier, contre le Bayern Munich (0-1), le club de la Capitale n'avait alors pas manqué de subir les moqueries et autres chambrages de la part de son grand rival. Des moqueries également présentes chez certains joueurs attachés au club phocéen, et notamment de la part de Dimitri Payet, pensionnaire de l'OM depuis 2017, après une première expérience entre 2013 et 2015. Après cette finale, l'ailier gauche n'avait pas pu s'empêcher de se fendre d'un tweet, particulièrement critiqué depuis.

Payet avait fait le forcing pour rejoindre le PSG lors de la saison 2010-11



Sur le célèbre réseau social, le footballeur de 33 ans avait alors tenu à rappeler que Marseille avait bel et bien déjà triomphé sur la scène continentale, au contraire de son ennemi juré. La relation entre le natif de Saint-Pierre et le PSG a toujours été particulièrement mouvementée. A l'hiver 2010-11, le Réunionnais avait même été tout proche de signer au club. A cette époque, le joueur, qui n'avait que 23 ans et qui avait alors pu déjà goûter à l'équipe de France, évoluait du côté de Saint-Etienne. Dimitri Payet voulait lui-même rejoindre le club de la Capitale et avait même tenté de faire le forcing sur ses dirigeants. Le milieu était même allé jusqu'à zapper une mise au vert ainsi qu'un match. Finalement, l'ASSE avait résisté et l'histoire entre Payet et le PSG n'avait pas pu commencer.

Payet n'a jamais gagné au Parc des Princes



Quelques années plus tard, le joueur avait donc fini par se retrouver dans le club rival. Désormais, Payet est même « marseillais à vie » depuis la prolongation de son contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Ce dimanche (21h00), dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1, le milieu de terrain offensif affrontera Paris au Parc des Princes, pour la douzième fois de sa carrière, avec une première visite qui date de 2007 avec le FC Nantes. Ses onze premiers affrontements n'ont pas été couronnés de succès et Dimitri Payet ne s'est d'ailleurs même jamais imposé dans l'antre du PSG, tout en arrachant que deux matchs nuls. Une série sur le point de s'arrêter ?

Payet : "Mon tweet ? "C'est de bonne guerre"