Ligue 1 : Dijon, un rebond attendu

Les objectifs



Le mercato



L'équipe-type

16ème quand la saison 2019-2020 a été arrêtée, 18ème à l'issue de l'exercice précédent où le maintien a été cherché lors d'un barrage face à Lens, Dijon va se présenter sur la ligne de départ de la Ligue 1 avec la ferme intention de sécuriser sa place dans l'élite du football français.. Si cet objectif est rempli, le club bourguignon pourra se satisfaire d'une belle progression dans la hiérarchie nationale.Le mercato dijonnais est loin d'être terminé. Deux recrues sont déjà arrivées en prêt pour muscler l'entre-jeu : le jeune Éric-Junior Dina Ebimbe qui appartient au PSG et le prometteur Pape Cheikh Diop sous contrat avec l'OL.Il n'est pas le seul élément important du collectif bourguignon à être parti. Les prêts de Jhonder Cadiz, Stephy Mavididi et Hamza Mendyl sont arrivés à échéance. Nayef Aguerd est attendu à Rennes. Des renforts sont attendus pour les remplacer.

Dijon devrait opter pour un 4-3-3. Dans les buts, Alfred Gomis sera titulaire avec Alex Runarsson dans un rôle de numéro 1 bis. Fouad Chafik et Ngonda Muzinga devraient être les latéraux alignés par Stéphane Jobard. En charnière, Wesley Lauto et Bruno Ecuele Manga vont être titularisés avant la possible arrivée d'un défenseur. Dans l'entre-jeu, Didier Ndong est attendu en sentinelle aux côtés des recrues Diop et Dina Ebimbe. Dans le secteur offensif, Mounir Chouiar et Mama Baldé vont prendre les ailes autour d'un Julio Tavares capitaine en pointe.





Le point fort et le point faible



Le style de jeu

Le DFCO mise sur la continuité pour progresser. L'effectif n'a pas été chamboulé durant l'été et les départs concernent essentiellement des joueurs en fin de prêt. Une situation attendue qui a pu être anticipée malgré un mercato estival particulier. Les dirigeants bourguignons ont maintenant jusqu'au 5 octobre pour apporter quelques retouches au groupe dirigé par Stéphane Jobard et lui permettre de franchir un cap.Un buteur régulier est attendu pour renforcer un secteur offensif qui a été en difficulté dans la finition l'an passé. Mama Baldé, le meilleur buteur dijonnais, n'avait marqué que six buts en Ligue 1 l'an passé. Il aura besoin d'aide pour permettre à Dijon de faire la différence et capitaliser sur sa solidité.Avec Stéphane Jobard, Dijon mise beaucoup sur sa solidité défensive. L'an dernier, Alfred Gomis, qui s'est régulièrement illustré, a encaissé moins de buts que ses homologues niçois, monégasques ou stéphanois.Offensivement, ils vont pouvoir compter sur la vivacité de Mama Baldé et la technique de Mounir Chouiar pour réaliser des transitions efficaces et porter le danger sur les ailes.