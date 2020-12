Tout a basculé en moins de trois minutes dans le match de la peur de cette 17ème journée, avec deux buts dijonnais (Moussa Konaté qui signera le doublé en fin de match, puis Mama Baldé), précédant et succédant au carton rouge infligé à Florian Miguel (76ème). Trois minutes qui ont mis Dijon sur orbite alors que Nîmes, qui avait ouvert le score par Mattéo Ahlinvi à la demi-heure de jeu, coulait. Les conséquences sont énormes : la lanterne rouge ne se trouve plus en Côte-d’Or mais dans le Gard.

Konaté supersub

Les Crocos, qui étaient dans une meilleure forme et à une meilleure place que leurs hôtes au coup d’envoi, avaient bien débuté malgré des occasions dijonnaises durant la première demi-heure. Pas abattu par un but adverse en première qui le mettait au fond du trou, le DFCO est reparti de l’avant et a été récompensé en deuxième, avant de porter le coup de grâce sur la fin grâce à Konaté (juste après un poteau de Baldé), le Sénégalais - entré en jeu - signant ce soir ses deuxième et troisième buts depuis son arrivée.

Le tournant Miguel