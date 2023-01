Le LOSC de Paulo Fonseca réalise un exercice de Ligue 1 2022-2023 très intéressant pour le moment. Les Dogues pointent à la septième place de Ligue 1 avec 30 points, seulement quatre de moins que le Stade Rennais, quatrième. Mais plus que la position intéressante au classement, c'est le jeu déployé par le champion de France 2020-2021 qui impressionne le plus. Les Nordistes montrent de très bonnes choses sur le plan offensif grâce à un jeu rapide vers l'avant. Le point faible des Lillois reste leur efficacité devant le but.

Mercredi soir, le LOSC se déplacera sur la pelouse du Stade Brestois. Si les Bretons pointent à la 17ème place du classement, ils pourraient retrouver des couleurs très prochainement. En effet, ils viennent d'engager un nouveau coach : Eric Roy. Sa nomination inquiète l'entraîneur de Lille Paulo Fonseca. Il ne sait pas à quoi s'attendre pour le match de mercredi. C'est ce qu'il a annoncé en conférence de presse.

"Nous ne savons pas ce qu'il va se passer. Ils ont un nouvel entraîneur, c'est difficile pour moi de savoir comment ils vont jouer. Mais nous savons que Brest est une équipe très physique. Ils pressent très bien, intensément. Nous savons aussi que c'est difficile de jouer contre Brest, et que Lille n'a pas gagné lors des quatre derniers matches contre eux. C'est un point important pour mesurer la difficulté du match qui s'avance devant nous. Nous devons être vigilants, concentrés car demain (mercredi), ce sera un match très intense et très difficile."