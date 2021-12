Ligue 1 : Dieng lourdement sanctionné après son expulsion face à Reims

Mercredi soir, s'est disputée la 19ème journée de Ligue 1 - sauf le match Clermont-Strasbourg reporté à cause du brouillard - et certains éléments ne se sont pas mis en valeur. Entré en jeu à la 79ème minute lors du nul entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims (1-1), Bamba Dieng n'est resté que six minutes sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Sans toucher le ballon, il s'est rendu coupable d'un tacle les deux pieds en avant sur Thomas Foket et a logiquement été expulsé par François Letexier, arbitre de la rencontre. Ce jeudi soir, la Commission de Discipline de la LFP a communiqué les décisions suite aux matchs de mercredi et l'attaquant de l'OM a été lourdement sanctionné. En effet, Bamba Dieng a ecopé de 3 matchs de suspension ferme, plus un avec sursis. Également expulsé lors du match, Andreaw Gravillon (Reims), sera suspendu une seule rencontre.

Un match de suspension pour Ramos

Toujours dans cette rencontre OM-Reims, Ruben Martinez Caballero, entraîneur adjoint du club champenois, s'est vu infliger une sanction de cinq matchs de suspension, dont deux avec sursis. Il est privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles, avec effet immédiat. Exclu lors du nul du PSG à Lorient (1-1) alors qu'il était entré en jeu à la mi-temps, Sergio Ramos a écopé d'un match ferme. Pour accumulation de cartons jaunes, six joueurs ont été suspendus d'un match ferme : Burak Yilmaz (Lille), Fransergio (Bordeaux), Guillermo Maripan (AS Monaco), Jonathan Gradit ainsi que Massadio Haïdara (Lens) et Christophe Hérelle (Brest).