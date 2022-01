Ligue 1 : Deux rencontres reprogrammées en janvier

Le Covid-19 a entraîné le report d'Angers-ASSE

Après deux semaines de coupure, la Ligue 1 reprendra ce week-end, avec possiblement le match qui doit opposer les Girondins de Bordeaux à l'Olympique de Marseille, vendredi soir en ouverture de la 20ème journée du Championnat de France (21 heures). En attendant, deux matchs initialement reportés ont été reprogrammés de façon officielle par la Commission des Compétitions de la LFP, ce mercredi. Comptant pour la 19journée de Ligue 1 et initialement prévu le mercredi 22 décembre 2021 à 21h, le match Clermont-Strasbourg avait été reporté en raison du brouillard présent au stade Gabriel-Montpied., explique le communiqué officiel publié par la LFP.Ce n'est pas le seul match à avoir été reprogrammé. Celui qui devait se jouer dans l'optique de la 20journée de Ligue 1, entre Angers et l'AS Saint-Étienne l'a aussi été.Le match avait été reporté en raison du nombre de cas positifs au Covid-19 dans les rangs du club angevin. "À ce jour, nous recensons 19 cas positifs dans la liste des 30 joueurs déposée à la LFP pour les rencontres de Ligue 1 Uber Eats. Dont plus de 10 ne seront pas autorisés à disputer une rencontre avant le 10 janvier 2022", expliquait Angers dans un communiqué officiel, le 30 décembre dernier.