Ligue 1 : De graves incidents après la rencontre entre Ajaccio et l’OM

Triste fin de saison en Corse. Ce samedi, l’AC Ajaccio recevait l’Olympique de Marseille dans un match à priori calme, les deux équipes n’ayant plus rien à jouer. Malheureusement, des incidents ont émaillé tout le week-end. Alors que des affrontements avaient déjà eu lieu avant la rencontre dans un hôtel du centre-ville hébergeant des supporters marseillais, la tension s’est prolongée durant la rencontre. Dans un communiqué, l’ACA a fermement condamné l’agression d’un jeune enfant portant un maillot de l’OM dans les travées du stade François-Coty : « le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables ! »

Un journaliste attaqué

Après la rencontre, des supporters marseillais auraient de leur côté agressé des passants dans une station-service située à proximité du stade comme le rapporte Mathieu Grégoire. Un journaliste de France 3, qui filmait les évènements, a été pris à partie et s’est fait frapper au visage, sa caméra se retrouvant dans le caniveau