Ligue 1 : Dante prolonge à Nice jusqu'en 2023

La direction de Nice (L1) et le joueur n'avaient jamais fait mystère de leur volonté de prolonger leur collaboration débutée en 2016, il ne manquait plus que la traduction administrative. "C'est avec une grosse fierté, du bonheur, de la joie, que je vous annonce qu'on a prolongé d'un an avec le club. C'est une histoire d'amour. J'aime le club. Je remercie le club sur le fait qu'il continuait à me faire confiance. Et j'espère encore beaucoup de succès", a annoncé le leader azuréen.

Revenu plus fort cette saison après une rupture des ligaments croisés le 1er novembre 2021, Dante réalise l'une de ses meilleures saisons au sein d'une défense niçoise devenue avec lui la plus imperméable de Ligue 1. Le Sud-Américain ne se fixe aucune limite quant à sa carrière sportive: "l'objectif est de jouer aussi longtemps que je serai performant." Dante a purgé son match de suspension mardi lors de la réception de Versailles (2-0), en demi-finale de la Coupe de France, et fera son retour dans l'équipe de l'entraîneur Christophe Galtier samedi lors de la réception du Paris SG pour la 27e journée de championnat.