Ligue 1 : Comment l'OGC Nice peut-il s'en sortir ?

Onzième du championnat de France après douze journées déjà disputées, l'OGC Nice, qui compte un match en moins, s'est déjà séparé de son entraîneur. En effet, ce vendredi, le technicien français Patrick Vieira, aujourd'hui âgé de 44 ans et arrivé sur le banc du club azuréen le 11 juin 2018. a été démis de ses fonctions avant d'être remplacé par Adrian Ursea. L'ancien coach du New York City FC paye ainsi la très mauvaise période de la formation basée sur la Côte d'Azur, qui reste actuellement sur une série particulièrement inquiétante de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Intervenue ce jeudi soir, dans le cadre de la 5eme journée de la phase de poules de la Ligue Europa, la dernière en date, contre le Bayer Leverkusen (2-3), a définitivement éliminé Nice de la compétition européenne et certainement scellé ainsi également le sort du champion du monde 1998.

Nice a encaissé quatorze buts lors de ses cinq derniers matchs



Ce passage à vide coïncide avec l'absence du défenseur central brésilien Dante (37 ans), qui s'est rompu le ligament croisé du genou gauche le 1er novembre dernier, sur la pelouse d'Angers (0-1). Alors que son habituel capitaine pourrait ne pas revenir cette saison, Nice se doit donc d'être inventif défensivement parlant. Et si, lorsque Dante tenait alors encore l'arrière-garde à bout de bras, les Aiglons ont encaissé 16 buts en 11 rencontres officielles, dont six par le seul Bayer Leverkusen, la donne a ensuite quelque peu évolué, de façon très négative, et les Azuréens, sur leurs cinq dernières sorties, en ont pris 14.

Gouiri a enfin retrouvé le chemin des filets en Ligue 1

Ce dimanche (17h00), l'OGCN va rencontrer une équipe moins bien classée que lui, à savoir Reims, actuellement 17eme et qui reste sur deux défaites d'affilée en Ligue 1. Face à la quatrième plus mauvaise défense du championnat de France (22 buts encaissés), les Azuréens auront tout intérêt à avoir ce sursaut d'orgueil qui leur manque grandement. Et un homme pourrait bien sonner la révolte. En effet, muet en Ligue 1 depuis le 18 octobre dernier, l'avant-centre français Amine Gouiri (20 ans) a retrouvé le chemin des filets contre Dijon (1-3), dimanche dernier. L'actuel meilleur buteur du club, cette saison, en Ligue 1 (4 buts) pourrait donc tenter d'enchaîner et montrer le chemin à son club, dans sa quête de renouveau.