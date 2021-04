Ligue 1 : Comment le PSG peut conserver son titre

Quatre jours après avoir enregistré face à Lille (0-1) une troisième défaite consécutive à domicile en Ligue 1 pour la première fois depuis 2007, le PSG est allé s’imposer 3-2 mercredi sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une confirmation qu’il ne faut jamais enterrer les Parisiens, même s’ils ont énormément subi en Bavière. Reste que ce succès ne change rien au fait qu’ils ont laissé la tête du championnat aux Dogues le week-end dernier. Et qu’il va falloir batailler pour aller la récupérer.



Ils ont aussi confirmé leurs difficultés face aux autres membres du quatuor de tête. Le PSG n’aura ainsi pris que 4 points sur 18 possibles, avec deux défaites face aux Monégasques, une face à Lyon et donc une contre Lille, pour un seul succès, au Groupama Stadium avant la trêve internationale, et un nul chez les Lillois en décembre. Et pourtant, malgré ce bilan, et, déjà, huit défaites au compteur, le club de la capitale peut toujours espérer remporter son dixième titre de champion de France, et rejoindre ainsi au sommet du palmarès l’AS Saint-Etienne.

Lille ira à Lyon

Il faut d’abord rappeler que ce nombre, pourtant important, de défaites n’est pas rédhibitoire. Car le PSG est l’équipe qui a le plus gagné (20 matchs) et fait le moins de matchs nuls (3), et qu’on a déjà vu des équipes sacrées avec huit défaites depuis le début du siècle : l’Olympique Lyonnais, à deux reprises (en 2002 et en 2003). Avant cela, les Parisiens avaient été devancés en 1996 par des Auxerrois qui avaient concédé dix défaites. Les exemples ne manquent donc pas, et il ne faut pas non plus oublier que les Monégasques, troisièmes à quatre points de Lille et sans doute les plus séduisants du quatuor dernièrement, ont eux déjà été battus à sept reprises.



A sept journées de la fin, tout est donc encore possible, même si les Lillois comptent trois points d’avance sur le PSG, quatre sur Monaco et cinq sur l’OL. Avec l’OL, les hommes de Christophe Galtier ont sans doute l’un des calendriers les plus compliqués, avec des déplacements à Lyon et chez voisin lensois. Des Lyonnais qui sont eux les seuls à affronter deux membres du groupe de quatre, puisqu’ils iront aussi à Monaco.



En plus de leur expérience, les Parisiens ont un autre atout supplémentaire, avec leur force de frappe offensive inégalée en France et leur différence de buts, qui équivaut à un point supplémentaire (+45 contre +32 pour le LOSC, +29 pour l’OL et +26 pour l’ASM). Reste à voir comment ils vont réussir à gérer l’après Ligue des champions, dès samedi après-midi à Strasbourg, sans Marquinhos, Verratti ni Neymar. Les Lillois seront eux allés à Metz la veille, pour tenter de prendre provisoirement six points d’avance. Une chose est sûre : ce sprint final n’a pas fini de nous réserver des surprises.