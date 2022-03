Ligue 1 : Comme Lyon, Caqueret monte en puissance

Depuis quelques semaines, l'infatigable milieu relayeur de 22 ans crève l'écran avec l'OL, montant davantage aux abords de la surface adverse et contribuant au jeu offensif lyonnais. De quoi essayer d'élargir sa palette, en gardant en tête l'ambition de rejoindre l'équipe de France A. "Bien sûr, que les Bleus, c'est quelque chose qui me fait rêver. C'est réellement un objectif dans ma carrière", a reconnu le joueur vendredi.

"Après avoir été sélectionné dans toutes les catégories d'âge, il est logique de vouloir intégrer l'équipe A mais je ne me mets pas de pression", a-t-il confié en conférence de presse, avant la réception de Rennes, qui avait surclassé les Lyonnais à l'aller (4-1). Un très mauvais souvenir pour Caqueret, originaire de Vénissieux (Métropole de Lyon) et formé à l'OL. "Nous avions été dépassés dans toutes les zones et sur tout le match que nous voulons oublier pour prendre une revanche, d'autant plus que c'est un concurrent direct" pour le podium, l'objectif avoué de l'OL (9e), a-t-il souligné.

"Mais nous sommes beaucoup mieux depuis 2022", note l'international Espoirs (11 sélections): "Nous produisons un meilleur football, c'est ce qui importe quand on est à l'OL. Nous prenons beaucoup plus de plaisir à jouer. Nous avions un peu perdu ça au cours de la première moitié de saison".

Un nouveau cap franchi cet hiver

Depuis le départ du Brésilien Bruno Guimaraes, transféré pour 50 millions d'euros à Newcastle fin janvier, et le retour de Tanguy Ndombélé, prêté par Tottenham, Caqueret semble d'ailleurs avoir franchi un nouveau cap. "Bruno était un très bon joueur et Tanguy en est un également mais c'est un autre style. Avec lui, mon rôle a changé", admet-il.

"Je monte plus devant. J'ai plus de passes et d'avant-dernières passes. Ce que j'avais un peu moins avec Bruno. Nous avons vraiment une complémentarité avec Tanguy. On parvient à gérer entre un joueur qui monte et un autre qui reste en retrait pour garder l'équilibre", détaille Caqueret.

Mais son compteur but reste à zéro: même si ce n'est pas son rôle premier, le jeune lyonnais est conscient de devoir progresser dans les 30 derniers mètres et dans l'utilisation de la balle. "J'ai encore une grosse marge de progression. Je me suis amélioré en perdant moins de ballons dangereux. J'en récupère plus pour aider l'équipe à avancer et je dois progresser encore sur la dernière passe, me projeter encore plus et mieux finir mes actions", reconnaît le joueur qui dit s'inspirer du Parisien Marco Verratti.

"Quand il dort, il court encore"

Malgré ces quelques carences qu'il reconnaît, il est le joueur le plus utilisé par l'entraîneur Peter Bosz derrière le gardien Anthony Lopes. "Il veut toujours aller vers l'avant mais ce n'est pas toujours possible quand les lignes de passes sont fermées. Il doit alors garder le ballon et ne pas le perdre facilement. S'il progresse là-dessus, c'est un joueur pour l'équipe nationale. Il anticipe incroyablement, c'est l'un des meilleurs récupérateurs de notre championnat", estime Bosz.

"Il n'est jamais fatigué. J'ai l'impression que, quand il dort, il court encore", s'amuse le Néerlandais au sujet d'un joueur en fin de contrat en juin 2023 et avec qui l'Olympique lyonnais discute d'une prolongation. La concurrence sera rude car Maxence Caqueret ne manque pas de marques d'intérêt ailleurs. Mais le jeune lyonnais affirme "ne pas être perturbé" par ces problèmes contractuels, préférant se concentrer sur son jeu, et le match contre Rennes dimanche.