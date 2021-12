Ligue 1 : Clermont-Strasbourg reporté en raison du brouillard

Le match ne se jouera pas jeudi

Mille mercis et bon retour aux 226 supporters strasbourgeois présents à Gabriel-Montpied ce soir."



🌫️ En raison des conditions climatiques, le match @ClermontFoot / @RCSA de la J19 est reporté à une date ultérieure ➡ https://t.co/pcWgldPbXQ #CF63RCSA pic.twitter.com/ZPqZ5hM7jq

— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) December 22, 2021

Il n'y aura pas 10 matchs de Ligue 1 à l'occasion de la 19ème journée du Championnat de France. Du moins pas ce mercredi soir. En raison d'un imposant brouillard pouvant gêner assez largement la visibilité des joueurs, le match entre Clermont et Strasbourg a été reporté. Dans un communiqué officiel, la LFP a indiqué l'information.Au micro d'Amazon Prime Video, l'arbitre du match, Bastien Dechepy, a expliqué que la décision du report avait été prise avec les clubs. "Les clubs étaient d'accord sur le fait que les conditions étaient très compliquées et sur un report de la rencontre. On se donnait la possibilité d'attendre 21h00 pour voir si le brouillard se levait, ce qui n'a pas été le cas.Sur son compte Twitter, le Racing Club de Strasbourg a tenu à saluer le déplacement effectué par ses supporters. "Dans l'attente de la date à laquelle se jouera la rencontre, il a été confirmé que ce ne sera pas jeudi.