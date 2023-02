Et si Dejan Lovren était la meilleure recrue de Lyon cet hiver ? Souverain face à Lens, le défenseur croate monte en puissance et s’établit de semaine en semaine comme le patron de la défense lyonnaise. Outre ses qualités sur le terrain, ce dernier est en train de prendre le leadership dans le vestiaire rhodanien en manque de taulier. Lors du traditionnel point presse d’avant match, son jeune coéquipier, Castello Lukeba est revenu sur les aspects positifs de la venue de Dejan Lovren.

"J’apprends quotidiennement de lui"

« C’est un joueur d’expérience. Il a beaucoup à nous apporter, encore plus à moi en tant que jeune joueur. J’apprends quotidiennement de lui, c’est bénéfique. Sa mentalité, c’est un professionnel qui s’occupe très bien de son corps avant et après les entraînements. C’est un leader. Il dégage quelque chose de positif. Il a une grande sérénité. Mais quand il doit dire des choses, il ne se cache pas et il les dit » lance-t-il.