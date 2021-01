Ligue 1 : Carvalho (OM) suspendu un match

L'Olympique de Marseille a de quoi faire en cette saison 2020-2021. Englué dans une crise sportive, le club phocéen reste sur une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues dont la dernière concédée sur la pelouse de l'AS Monaco, samedi dernier (3-1). Alors que l'avenir d'André Villas-Boas ne devrait pas se situer du côté de l'Orange Vélodrome, et que la piste menant à Lucien Favre est évoquée, le club devra se passer de Ricardo Carvalho pour un match. L'adjoint d'André Villas-Boas sur le banc de l'Olympique de Marseille a écopé d'un match de suspension, a annoncé la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel. L'instance indique le motif d'"acteur banc de touche".

Le PSG sera privé de Neymar et Verratti contre Nîmes

La sanction est similaire pour Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Saïf-Eddine Khaoui (OM). Carvalho sera donc suspendu pour le déplacement à Lens, lors de la 23ème journée de Ligue 1, le 3 février. Expulsé face au PSG vendredi soir lors de la déroute de son équipe au Parc des Princes (4-0), Jonas Omlin a été sanctionné de deux matchs fermes. Du côté du club francilien, Neymar et Marco Verratti manqueront eux la réception du Nîmes Olympique, prévu pour la 23ème journée du Championnat de France.