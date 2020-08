Ligue 1 - Camavinga : "Je serai Rennais cette saison"

Camavinga est heureux à Rennes

La Ligue 1 version 2020-2021 a repris ce vendredi soir avec un match nul entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes (0-0). Eduardo Camavinga, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, a lui parlé de son futur, alors qu'il est courtisé par les plus grands clubs en Europe, et notamment le Real Madrid, il a accordé un entretien à la chaîne Téléfoot."C’est le football. Il y a des rumeurs. Il y a des choses vraies et des choses fausses. Il ne faut pas trop y faire attention., a commenté le joueur âgé de 17 ans.Ainsi, Camavinga va découvrir la Ligue des Champions sous le maillot du Stade Rennais, son club formateur, cette saison. Rennes s'est qualifié directement pour l'édition 2020-2021 de la prestigieuse compétition. Au début du mois de mai, il avait déjà confié se sentir bien au sein du club, dans les colonnes de Ouest-France.", avait-il alors indiqué.