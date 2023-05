Ligue 1 : Bruno Génésio ne veut pas laisser passer “la chance d’une vie” contre Monaco

Actuel 6e de Ligue 1, le Stade Rennais n’a plus le droit à l’erreur, sous peine de ne pas évoluer en Coupe d’Europe l’an prochain. Avec seulement 1 points de retard sur Lille (5e) et 3 unités contre Monaco (4e), les Rouges et Noirs pourraient réaliser une très belle opération en cas de victoire contre ce même club de la Principauté ce samedi. Un sentiment partagé par Bruno Génésio en conférence de presse qualifiant ce match de la 37e journée comme “la chance d’une vie”.

"La notion de demi-finale et finale, car ce sont des matchs décisifs"

"Comme Monaco est encore moins bon que nous face aux grosses équipes, je me dis que c'est la chance de notre vie. La notion de demi-finale et finale ? J'ai employé ces termes car ce sont des matchs décisifs, il n'y aura pas de trophée pour nous après le match à Brest (J38) peu importe le classement, mais ce sont des matchs couperets. Après Monaco, on saura si notre objectif sera atteignable à Brest ou pas. Brest ça sera une finale, car il n'y aura plus de match derrière. C'est une image qui parle aux joueurs et qui colle bien à la réalité. Je maintiens ces termes, mais il faudra aborder ce prochain match avec le même état d'esprit que les précédents, donc avec motivation et la volonté de jouer notre jeu à fond de la première à la dernière minute pour ne rien regretter à la fin."