Ligue 1 : Bruno Genesio aime ce qu'il voit de son équipe malgré la défaite contre Lille

Après sa défaite en Ligue 1 contre le LOSC la semaine dernière, le Stade Rennais est en quête de retrouver la victoire face au Téfécé ce dimanche après-midi. Au Stadium, les Bretons auront fort à faire, car ils sont régulièrement en difficulté loin de leurs bases, surtout que Lorenz Assignon, Martin Terrier, Hamari Traoré, Xeka et Lovro Majer seront absents. L'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Génésio, était en conférence de presse vendredi et a évoqué la défaite contre le LOSC et la manière dont les Rennais se sont remis à travailler.

"On a travaillé par rapport à ce qu'on devait améliorer. Ça fait du bien d'avoir une semaine complète et assez longue pour pouvoir le faire. On a pu faire du travail tactique notamment mercredi, jeudi. Il y a eu beaucoup de choses travaillées. On s'attelle à progresser, ça s'est bien passé. Pour moi l'état d'esprit n'est pas en cause sur le match contre Lille. Je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là qu'on ait pêché, mais plus dans le domaine technique. Je n'ai pas de reproche à faire aux joueurs sur l'investissement sur le match de Lille, ni à l'entraînement sur ce que je vois tous les jours. [...] On prend les matchs comme ils viennent et peu importe la dynamique de l'adversaire. C'est surtout se concentrer sur nous et sur ce qu'on doit faire pour s'améliorer, gagner."