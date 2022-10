Lanterne rouge de Ligue 1, Brest a décidé de faire bouger les choses. Et la défaite concédée face à Lorient dimanche (1-2) a visiblement eu le rôle d'élément déclencheur car le club breton s'apprête à se séparer de Michel Der Zakarian, d'après une information de L'Equipe. Privé de victoire depuis 7 matchs, Brest devrait être le deuxième club à licencier un entraîneur cette saison en Ligue 1, le premier ayant été l'OL avec le cas de Peter Bosz, remplacé par Laurent Blanc, qui a été présenté ce lundi.

"Si on n'est pas content de moi, on change"



Les deux parties (le club et l'entraîneur) doivent encore trouver une solution alors que le contrat du technicien est en vigueur jusqu'en juin 2024. Arrivé en provenance de Montpellier du côté de la Bretagne en 2021, Der Zakarian ne s'est lui pas montré très optimiste, dimanche en conférence de presse. "Moi, j'essaie de faire mon job le mieux possible, comme dans tous les clubs où je suis passé. Mais si on n'est pas content de moi, on change. C'est la vie des coaches. Mais personne ne m'a signalé quoi que ce soit. Si on ne veut pas d'exigence, qu'on pense que je ne fais pas bien progresser les joueurs, on change. Mais c'est la direction qui décide. Il faut demander à M. Lorenzi et à M. Le Saint (le président, ndlr)", a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par L'Equipe.

💬 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗿 𝗭𝗮𝗸𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻: "Tout le monde doit élever son niveau de jeu vers le haut"



Le premier cité, directeur sportif du club, était visiblement loin d'opter pour une séparation dimanche. "Il y a une direction, un président et, à l'heure où je vous parle, on n'a jamais discuté de quoi que ce soit", disait-il alors auprès du quotidien sportif. Côté terrain, Brest totalise 6 points en 10 matchs de Ligue 1 et défiera Nantes, avant-dernier avec une longueur d'avance, dimanche à la Beaujoire (15 heures).