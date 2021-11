Grbic lance Lorient, Hergault relance Brest

Les Brestois n'ont pas raté le coche

Jérôme Hergault va longtemps regretter son mauvais contrôle en milieu de première période... Directement expulsé pour une semelle sur Jere Uronen, le latéral droit a complètement plombé les Merlus. En effet, Lorient, qui menait grâce à un but express d’Adrian Grbic (5eme), a fini par craquer dans le derby breton face à Brest (1-2), ce dimanche lors de la 13eme journée de Ligue 1. En supériorité numérique, les Brestois n’ont pas raté l’occasion de remporter leur deuxième succès de la saison, une semaine après celui contre Monaco (2-0), grâce à un penalty de Romain Faivre (58eme) et un but opportuniste de Steve Mounié (80eme). Une victoire qui permet aux visiteurs de sortir de la zone rouge en grimpant à la 17eme place, revenant à trois unités de leur voisin breton, 13eme.Les Merlus n'ont pas tardé à se mettre en évidence. Sur leur première offensive, les locaux ont fait la différence par Adrian Grbic, qui a repris victorieusement un centre à ras de terre de Terem Moffi (1-0, 5eme). Parfaitement rentrés dans cette partie, les pensionnaires du Moustoir se sont montrés dangereux sur toutes leurs incursions. Il a d’ailleurs fallu un arrêt déterminant de Marco Bizot pour empêcher Laurent Abergel de faire le break dans un angle fermé (20eme). Pas du tout inquiétés, les Lorientais se sont mis en difficulté seuls avec l’expulsion directe de Jérôme Hergault pour une semelle sur Jere Uronen (26eme). En infériorité numérique, la bande à Christophe Pélissier a irrémédiablement réculé et a subi les assauts adverses. Après plusieurs alertes, Adrian Grbic n'a pas été loin de marquer contre son camp (34eme) tandis que Jérémy Le Douaron a obligé Paul Nardi à un arrêt réflexe sur sa demi-volée (43eme).Après la pause, le gardien lorientais a gagné un nouveau duel face à l’attaquant brestois, dont la tête plongeante sur un centre de Franck Honorat n'a pas été loin de faire mouche (53eme). Il a toutefois eu moins de réussite face à Romain Faivre, qui a transformer sans trembler un penalty obtenu à la suite d'une main dans la surface de Léo Pétrot (1-1, 58eme). Une égalisation logique tant les Brestois ont poussé depuis la demi-heure de jeu. En confiance, la formation dirigée par Michel Der Zakarian a continué de mettre sous pression les Merlus. Les entrées de Romain Del Castillo et Irvin Cardona ont apporté de la fraîcheur, l’ancien joueur de Monaco a même pensé donner l’avantage aux siens sur une reprise à bout portant avant d'être signalé hors-jeu (79eme). C’était finalement Steve Mounié, sur un service de Ronaël Pierre-Gabriel, qui a offert la victoire aux siens d’un but de renard (1-2, 80eme). Malgré la pression de Lorient en fin de match, Brest assure un deuxième succès de rang cette saison pour se donner de l’air au classement.