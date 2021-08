Ligue 1 : Brest sauve le nul contre Rennes

C’est en Bretagne qu’il fallait se rendre ce dimanche pour assister à une belle fête de football. Pour le derby breton entre Brest et Rennes, le public présent au stade Francis-Le Blé a pu se délecter d’un spectacle de qualité offert par les acteurs. Avec un scénario renversant qui a vu ses protégés égaliser (1-1) dans le temps additionnel sur un coup de casque smashé de Jérémy Le Douaron (91’), servi superbement par Franck Honorat, distributeur de galettes pendant toute la rencontre.



Quelques minutes plus tôt, Serhou Guirassy (84’), sur le banc au démarrage, pensait certainement avoir fait le plus dur en faisant trembler, lui aussi, les filets de la tête. Deux buts venus amener un peu plus de folie dans un match haletant et passionnant, dans lequel Rennes a débuté tambour battant les deux périodes.

Du spectacle et des buts

Dans chacune d’entre elles, Jérémy Doku, véritable poison pour la défense brestoise dans ce derby, a eu la possibilité de marquer son cinquième but sous le maillot rennais. Quand ce n’est pas le petit filet extérieur (3’), c’est Marco Bizot qui est venu frustrer l’international belge peu avant l’heure de jeu. Les locaux en mode diesel ont, eux, vu leur buteur maison Steve Mounié produire une belle activité mais jouer de malchance, à l’image de sa tête puissante venue s’écraser sur le poteau d’Alfred Gomis (29’) et d’une double occasion en or (68’).



Un match nul loin d’être nul donc, avant des échéances XXL que s’apprêtent à préparer les deux formations. Rennes a rendez-vous avec son destin européen jeudi contre Rosenborg, en barrages aller de la Ligue Europa Conference, quand le SB29 défiera le PSG pour la prochaine journée de Ligue 1, toujours devant ses supporters.