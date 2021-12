Ligue 1 : Bordeaux-Lille menacé par le Covid-19 ?

Vladimir Petkovic

Gregersen, Mara et Sissokho en plus d'Oudin et Bakwa

ous prenons les mesures nécessaires pour éviter d'en avoir plus : tests PCR, plus de repas ensemble, gestes barrières...", assurait le technicien en conférence de presse, à quelques heures de la rencontre prévue contre les Champions de France.

Bordeaux n'aurait, pour le moment, pas demandé le report du match

5 joueurs étaient positifs au COVID-19 au moment de la conférence de presse. Les tests réalisés ce matin indiquent de nouveaux cas parmi les joueurs et le staff. Le groupe ne sera pas publié ce soir. De nouveaux tests seront réalisés demain avant une nouvelle communication.



Un éventuel report du match pourrait se dérouler tant la nouvelle vague du Covid-19 frappe de plein fouet l'actuel quinzième du Championnat de France. Plus tôt dans la journée de ce mardi,avait annoncé que 5 éléments de son effectif étaient touchés par le virus (). "NMalheureusement, l'hécatombe ne s'est pas arrêtée et, consécutivement à une nouvelle série de tests effectuée ce mardi, de nouveaux joueurs ont été touchés. Dans un communiqué officiel, le club a donné quelques informations. "De quoi faire planer la menace d'un report de dernière minute autour de la rencontre Bordeaux-Lille car, comme l'indique le protocole de la LFP, un club est dans le droit de demander le report de sa rencontre si il ne possède pas 20 joueurs aptes, dont 1 gardien, dans la liste des 30 éléments enregistrée auprès de la Ligue.