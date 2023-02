Un souvenir amer. Cet hiver, Benjamin Lecomte est revenu en Ligue 1 du côté de Montpellier. Un club où il avait déjà évolué entre 2017 et 2019 avant de rejoindre Monaco. Interrogé par le journal L’Équipe sur son aventure monégasque, le portier âgé de 31 ans n’a pas manqué de tacler les dirigeants du club de la Principauté.

"Si j’avais quitté Montpellier pour Monaco, c’était pour atteindre mon rêve de gosse qui est de jouer la Ligue des Champions, avoue-t-il. Mais je suis tombé sur des gens qui se sont retrouvés décisionnaires de ma carrière… J’étais extrêmement fier de porter ces couleurs, c’est un club à part. (…) Après, il y a eu le côté humain… Ce qui me déçoit dans le football, c’est la façon de faire des gens. Moi, j’aime l’honnêteté. Je ne regrette rien, mais la frustration d’être parti de Monaco, bien sûr que je l’ai. On a fini 3es (en 2020-2021, NDLR) et je touchais enfin du doigt la Ligue des Champions. C’est rageant (l’ASM a recruté Alexander Nübel, NDLR)", indique le gardien du MHSC.