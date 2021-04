Ligue 1 : Ben Yedder délivre Monaco

Angers craque en seconde période

Depuis l'annonce du départ en fin de saison de leur entraîneur Stéphane Moulin, les Angevins ont enchaîné les mauvais résultats avec une série de un nul et 13 défaites à présent toutes compétitions confondues (Ligue 1 et Coupe de France). Leur dernier succès remontait au 3 mars face à Metz à domicile (1-0) en Ligue 1. Face à Monaco, les hommes de Stéphane Moulin voulaient renouer avec le succès et se rassurer défensivement. Ils sont parvenus à gêner les Monégasques pendant plus d'une heure avec leur 5-4-1. Offensivement, les Angevins ont manqué de justesse avec une seule action dangereuse. L'attaquant camerounais Stéphane Bahoken a tenté un lob depuis le rond central (41eme). Trop inoffensifs en seconde période, les locaux ont logiquement cédé en fin de match mais ils peuvent s'appuyer sur cette rencontre pour finir dans le top 10.

Ben Yedder le sauveur

Les Monégasques devaient maintenir leur belle série pour rester dans la course au titre. Ils ont éprouvé des difficultés cet après-midi à Angers pour plier la rencontre. Très cliniques en quart de finale de coupe de France face à Lyon, les attaquants monégasques ont aligné les ratés pendant plus d'une heure face au gardien d'Angers Paul Bernardoni. Ce dernier a remporté les duels face à Stevan Jovetic (11eme), Aleksandr Golovin (43eme). Puis la barre transversale s'est ajoutée dans le lot avec la reprise de Guillermo Maripan (54eme). Finalement le capitaine de Monaco, Wissam Ben Yedder a mis fin à ces nombreux échecs avec un petit piqué (79eme). L' international français a offert trois points précieux au club de la Principauté dans la course au titre à quatre journées de la fin.

