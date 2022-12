Ligue 1 - Bayo se rappelle au bon souvenir de Clermont

Angel Gomes a ouvert la marque en transformant un penalty accordé pour une faute commise sur lui-même par le Polonais Mateusz Wieteska à la 68e minute. En fin de partie, Mohamed Bayo, ancien buteur de Clermont, a porté le score à 2-0 (90+4). C'est son premier but en Ligue 1 avec le club nordiste où il a été transféré cet été pour 14 millions d'euros. Le Losc, qui enchaîne ainsi une deuxième victoire consécutive après avoir battu Angers (1-0) juste avant la trêve, se retrouve 6e du classement à deux points de Rennes (3e) et avec une longueur de retard sur Monaco (5e) et Marseille (4e qui compte un match en moins à disputer jeudi) et une de mieux que Lorient (7e) qui jouera aussi jeudi. Sur les sept dernières journées, les Lillois ont gagné quatre fois contre une défaite à Lyon (1-0) et un résultat nul avec Rennes (1-1).

De son côté, le CF63 reste 10e. Mais depuis son succès sur Auxerre (2-1), le 9 octobre, le club clermontois marque le pas et n'a plus gagné depuis six journées (trois nuls, trois défaites). Les Lillois méritent globalement leur victoire alors que les Auvergnats ont manqué de percussion dans le domaine offensif. Les Nordistes auraient déjà pu prendre l'avantage en première période au cours de laquelle ils ont été les plus dangereux avec des occasions signées du Kosovar Edon Zeghrova (18, 45) ou encore Alan Virginius (35). Clermont a manqué l'opportunité d'égaliser en toute fin de match sur une action de Mohamed Cham sur laquelle Tiago Djalo a sauvé son équipe (88).