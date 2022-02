Ligue 1: Bayo, incontournable pour le maintien de Clermont

Avec un total de neuf buts pour 19 matches disputés, Bayo (23 ans), meilleur buteur de L2 en 2020-2021 (22 buts), reste l'élément offensif clé de l'équipe de Pascal Gastien, malgré un mois de janvier passé en sélection guinéenne à la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Sans lui, le Clermont Foot a raté l'opportunité de faire le trou avec les places de relégables: l'équipe auvergnate compte 24 points, soit seulement quatre de plus que la lanterne rouge Bordeaux, avant d'aller défier l'OM au Vélodrome pour la 25e journée. "Nous avons manqué de faire un break, sans doute pas définitif, mais un bon break", a regretté le technicien du CF63 après la défaite à domicile contre Saint-Etienne, le 13 février (2-1). Le promu n'a pas réussi à se mettre à l'abri après avoir longtemps mené.



Bayo, notamment, n'a pas su convertir les occasions qui se sont présentées à lui pour inscrire un second but et enfoncer Saint-Etienne. Mais l'avant-centre, qui a grandi dans la capitale auvergnate, sait ce que son rôle de finisseur implique. "Ce n'est pas facile d'être attaquant. Tout le monde te tire dessus et quand tu marques, tu es le roi. Toutes les semaines, tu dois te remettre en question. Si tu as une occasion, que tu la loupes, tu ne dois pas douter", avait-il confié en décembre à l'AFP.

Deux mois sans marquer

L'avant-centre guinéen n'a plus marqué depuis le 12 décembre à l'occasion d'un déplacement à Angers où Clermont s'était imposé 1-0. A la CAN en janvier, Bayo n'a inscrit aucun but pour le Sily national, éliminé par la Gambie (1-0) en 8e de finale. Malgré cette période de disette, l'avant-centre clermontois garde toute la confiance d'un club où il a pris sa première licence à l'âge de 6 ans avant de gravir tous les échelons. C'est en U17 et encore plus en U19 qu'il a pris conscience qu'il pouvait devenir joueur professionnel. Puis Gastien l'a lancé dans le grand bain en novembre 2017 à l'occasion d'un match de Coupe de France.



Même si durant l'été 2021, le feuilleton de son éventuel départ a alimenté la chronique du mercato, Mohamed Bayo, qui a prolongé jusqu'en 2024, reste très attaché au CF63 et à sa ville, qu'il n'a quittée que l'espace de 18 mois pour un prêt à Dunkerque, de janvier 2019 à mai 2020. Il a alors contribué à faire monter le club nordiste en Ligue 2 avec un total de douze buts.

Impliqué sur la moitié des buts



Rebelote en Ligue 2 l'an dernier, puisqu'il a terminé meilleur buteur et permis à Clermont de découvrir l'élite. C'est aussi lui qui a marqué le premier but du CF63 au plus haut niveau, sur le terrain de Bordeaux (2-0), qui l'avait courtisé durant plusieurs semaines, avant de signer un doublé face à Troyes (2-0). A ce jour, l'avant-centre est impliqué sur environ la moitié des buts auvergnats en L1, une dépendance qui a poussé Clermont à recruter en janvier le milieu offensif Lucas Da Cunha, prêté par Nice, et l'avant-centre du Servette Genève, Grejohn Kyei. En attendant leur acclimatation, Bayo espère retrouver son efficacité au Vélodrome pour aider son équipe à réaliser l'exploit: avec son style joueur, Clermont a déjà fait déjouer plusieurs cadors de L1, comme Lille (1-0), Rennes (2-1) ou Nice (1-0).