Ligue 1 : Avec Antoine Kombouaré, tout a changé à Nantes

Le 10 février 2021, les Canaris sortaient d'une élimination piteuse en Coupe de France et filaient droit vers la Ligue 2 avec une série record de 16 matches sans victoire et déjà trois entraîneurs en une saison. "Vous vous démerdez comme vous voulez, mais mon club de coeur ne descend pas en L2", a alors lancé Kombouaré à son staff, comme il l'a raconté jeudi à la presse.

Fidèle à sa réputation, il a commencé par serrer la vis au sein du groupe, mais son succès, basé aussi sur un travail technique et sur plusieurs cadres lancés, relancés ou confortés (Pedro Chirivella, Ludovic Blas, Moses Simon, Nicolas Pallois, Alban Lafont...) ne se résume pas à une simple opération commando. Il a d'ailleurs mis du temps à se dessiner: malgré une victoire inaugurale à Angers (3-1) et un exploit inattendu à Paris (2-1) en mars, les Nantais sont restés inconstants, souvent fébriles, et n'ont arraché leur maintien que d'un souffle en barrages face à Toulouse.

"Une certaine rigueur"

Quasiment inchangé cet été, le groupe est peu à peu monté en puissance cette saison, jusqu'à s'installer en première partie de tableau, quasiment à portée des places européennes, tout en décrochant un billet pour recevoir Monaco en demi-finale de Coupe de France. "Il nous fait confiance. Il nous a amené une certaine rigueur, qui se retrouve aussi sur le terrain", a expliqué le défenseur Jean-Charles Castelletto la semaine dernière. "On s'habitue à être sérieux." "Les joueurs ont carrément changé leur façon de travailler, de penser, de réfléchir à leur métier", renchérit Kombouaré. "J'ai le sentiment que les joueurs adhèrent à ce qu'on met en place. Et les victoires donnent de la confiance et valident le travail. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils ont envie de me suivre. Mais c'est fragile", explique-t-il.

Ça n'a pas toujours marché: sur le banc de Toulouse, Kombouaré était parti au bout de deux mois en janvier 2020, après une série de 10 défaites consécutives. Parallèlement, il a aussi connu d'autres bonnes périodes ailleurs: les sauvetages de Valenciennes et de Dijon, la remontée de Lens en 2014, la demi-finale de Coupe de France de Guingamp en 2017... et le PSG (2009-2011).

"Vraiment costauds"

Mais compte tenu de son attachement à Nantes, le club qui avait parié sur le jeune défenseur kanak en 1983, les succès actuels sont forts en émotions, surtout lorsqu'ils sont partagés avec le public de la Beaujoire. Comme ce 3-2 que les Canaris, menés 0-2, ont arraché contre Lens devant un stade en fusion en décembre. Ou le quart de finale de Coupe remporté contre Bastia (2-0) devant 25.000 supporters enthousiastes, même si le jeu manquait singulièrement de panache. Pour Kombouaré, ces victoires sans éclat, comme celle contre Reims dimanche (1-0), sont justement le signe de la renaissance. Il y a encore quelques mois, ces matches finissaient sur un score nul ou une défaite.

"Même en difficulté, on gagne", se réjouit-il. "Je nous sens vraiment costauds. On a toujours eu ces soucis dans le jeu, ces soucis pour finir les actions. Mais le groupe a plus de maturité, plus de confiance". Assez pour tutoyer le PSG samedi ? "On se sent capable de faire un résultat. On peut prendre une fessée mais on peut aussi gagner", assure l'entraîneur, grand artisan de la renaissance des Canaris.