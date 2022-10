Ligue 1 - Auxerre : Furlan annonce son futur licenciement !

L'entraîneur d'Auxerre (Ligue 1) Jean-Marc Furlan a lui-même annoncé mardi sur la Chaîne L'Equipe avoir été "mis à pied" par sa direction en vue d'un "licenciement". Cette annonce intervient deux jours après l'exclusion du technicien auxerrois pour avoir adressé un doigt d'honneur au public lors de la défaite de son équipe à Clermont (2-1). L'AJA, promue en Ligue 1 cette saison, occupe la 16e place du classement. "Je suis mis à pied 10 jours parce qu’on me reproche le doigt d’honneur -et je regrette profondément (ce geste, NDLR)- que j’ai fait à Clermont-Ferrand. Et on me met à pied dix jours, mais je pense que c’est tout simplement quand même un licenciement de la part de ma direction", a déclaré Furlan.

"Je suis très sanguin et dans le foot j’ai toujours été comme ça, a-t-il ajouté. Il se trouve que je vais parler au 4e arbitre de façon très posée et très calme et quand je me retourne, toute la tribune m’insulte. Je regrette de ne pas contenir mes sentiments et mes pulsions, je le regrette profondément et du coup le club m’a signifié, grâce à cette faute là, un licenciement."

Agé de 64 ans, Furlan est arrivé à l'AJA en juin 2019 et a contribué au retour parmi l'élite de l'équipe icaunaise, dont le purgatoire a duré dix ans. Auxerre s'était classé 3e de la Ligue 2 la saison dernière et avait arraché son accession au terme des barrages contre Saint-Etienne (1-1, 1-1, 5-4 t.a.b.). Son adjoint Michel Padovani va assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur. L'équipe auxerroise, qui occupe la seizième place du classement (8 points), reste sur six matches sans victoire dont cinq défaites. Elle compte deux victoires, deux résultats nuls et a perdu à six reprises depuis le début du championnat. L'AJA doit recevoir Nice dimanche (15H00) en match de la 11e journée.