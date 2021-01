Ligue 1 : ASSE - OL, les opposés s'attirent

Jour de derby, le 122eme de l'histoire ! Ce dimanche, à 21h00, Saint-Etienne accueille Lyon, du côté du stade Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 21eme journée de Ligue 1. Un duel historique évidemment, mais qui voit s'affronter, à ce moment-là de la saison, deux formations à l'opposée l'une de l'autre, au niveau du classement du championnat de France.

En effet, actuellement, l'Olympique Lyonnais occupe la troisième place de celui-ci et peut tout à faire encore espérer pouvoir jouer le titre, quand l'ASSE végète en seizième position, tout en étant obligé de regarder derrière, et donc de jouer son maintien dans l'élite. Outre cette situation actuelle au niveau du classement, le bilan des 17 dernières confrontations entre les deux formations donne un résultat final qui prouve encore l'actuel déséquilibre qui existe entre l'OL et les Verts.

Une victoire pour l'OL comme à l'aller ?

En effet, durant cette période, le club basé dans le département du Rhône n'a perdu qu'à une seule petite reprise, tandis que son voisin de la Loire n'a gagné qu'une fois. Le 8 novembre dernier, lors de la 10eme journée de Ligue 1, le match aller, disputé du côté du Groupama Stadium, s'était alors soldé par une victoire lyonnaise (2-1).

Pourtant, les Stéphanois avaient réussi à ouvrir le score, sur un but contre son camp du gardien de but portugais Anthony Lopes (30 ans), à la 40eme minute de jeu. Finalement, les Gones étaient donc parvenus à retourner la situation, grâce à un doublé inscrit par l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere (25 ans), à chaque fois parfaitement bien servi par l'attaquant ivoirien Maxwel Cornet (24 ans), aux 65eme et 74eme minutes de jeu.

Saint-Etienne a déjà perdu neuf fois cette saison

Si Saint-Etienne envisage éventuellement de prendre sa revanche, il va devoir le faire sans plusieurs éléments. En effet, Claude Puel doit faire sans dix absences, en raison de la pandémie de coronavirus qui n'épargne clairement pas ses troupes, ces derniers temps., pour également sept matchs nuls mais aussi neuf défaites. Contre l'OL, ils vont certainement devoir plus que cravacher pour éviter un dixième revers.