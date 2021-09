Ligue 1 : Après les incidents contre l'OM, Angers communique

"Angers SCO répondra avec sérénité à l'instruction"

Si sur le terrain, sur le plan purement sportif, le spectacle n'a pas été au rendez-vous lors de la rencontre entre Angers et l'Olympique de Marseille, mercredi soir (0-0), des débordements se sont déroulés au terme du match. Des fans du club phocéen sont rentrés sur la pelouse du Stade Raymond Kopa afin de se battre avec leurs homologues angevins. Une bombe agricole a également été lancée.Par le biais d'un communiqué officiel, Angers est sorti du silence, affichant sa volonté de défendre clairement sa position. "Après une succession d'événements déplorables dans nos stades depuis le début de saison, Angers SCO a eu à gérer un après-match délicat.Angers SCO s'est toujours engagé à lutter contre toutes les formes de violence qui touchent le football et qui peuvent nuire à ses supporters, au championnat de L1, et à son image. Angers SCO se tient bien évidemment à la disposition des instances et des autorités compétentes pendant l'instruction, et examine, dès à présent, les suites à apporter à ces graves événements en vue d'assurer la protection et la défense des intérêts d'Angers SCO, de ses supporters et de son territoire", peut-on lire. Xavier Thuilot, le directeur général du club, sera accompagné du stadium manager afin de défendre Angers, ajoute RMC Sport.