Ligue 1 : Anthony Lopes revient sur son pire Olympico

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympique de Marseille en guise de match de clôture de la 32e journée de Ligue 1 (20h45). Une rencontre capitale pour Lyon. En cas de succès face aux Olympiens, les Gones reviendraient à 3 points de Lille (5e). Pour cela, les Lyonnais devront garder leur calme dans un match qui s’annonce tendu. Les jeunes joueurs pourront compter sur l’expérience d’Anthony Lopes.

Dans un entretien accordé au Parisien, le gardien portugais a évoqué son pire souvenir d’un Olympico. Sans surprise, il s’agit de celui 18 mars 2018 perdu 3 buts à deux où le portier portugais avait frappé un membre du staff marseillais et écopait une suspension de 5 matchs.

"L'un des moments les plus délicats de ma carrière"

"Cela avait été difficile personnellement. J'avais été pointé du doigt, à juste titre : je ne m'en suis jamais caché et je l'ai toujours assumé. Cela a été l'un des moments les plus délicats de ma carrière d'un point de vue émotionnel. Mais j'ai su repartir de l'avant. J'ai essayé de me voiler la face il y a quelques années, mais j'ai pleinement conscience que mon étiquette restera la même jusqu'à la fin de ma carrière. Cela me permet au contraire de me focaliser encore plus sur moi-même et sur mon travail, sans écouter ce qui se dit à droite ou à gauche."