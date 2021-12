Ligue 1 : Angers-Saint-Étienne reporté

Durement touché par le Covid-19, Angers a confirmé jeudi avoir demandé un report de sa rencontre contre l'AS Saint-Etienne, prévue le 9 janvier prochain en Ligue 1. "Pendant les congés, un nombre important de joueurs et de membres du staff nous ont informé de leurs tests positifs au Covid-19. ll semble évident que la contagiosité du variant soit à l’origine de cette propagation inédite à Angers SCO, qui, jusque-là, n’avait que peu été touché par cette pandémie. À ce jour, nous recensons 19 cas positifs dans la liste des 30 joueurs déposée à la LFP pour les rencontres de Ligue 1 Uber Eats. Dont plus de 10 ne seront pas autorisés à disputer une rencontre avant le 10 janvier 2022. Par ailleurs, 5 membres du staff sont également positifs. Cette situation nous conduit à demander à la Commission de la LFP formée à cet effet, le report du match prévu le 9 janvier 2022 à 15:00 contre l’ASSE ", expliquait le club par le biais d'un communiqué officiel.



Ce vendredi, le match a officiellement été reporté à une date ultérieure, comme l'a affirmé un communiqué. "Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs d’Angers SCO testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour le match contre l’AS Saint-Etienne, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter le match Angers SCO / AS Saint-Etienne, comptant pour la 20ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le dimanche 9 janvier 2022 à 15h. La nouvelle date et l’horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement", peut-on lire.



Éliminé en Coupe de France lors des 32èmes de finales de la compétition par Linas-Montlhéry, pensionnaire de National 3 (2-0), Angers ne sera pas présent sur les terrains ce week-end, pour les 16èmes de finales. Au contraire de Saint-Étienne, notamment, car les Verts seront opposés à Jura Sud, dimanche (18h30).