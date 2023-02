Ligue 1 : Alexis Sanchez veut poursuivre son aventure à l’OM

Arrivé sur la Cannebière l’été dernier, Alexis Sanchez s’est parfaitement adapté au contexte marseillais. Titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor, le buteur chilien a déjà inscrit 12 buts en 27 apparitions sous le maillot olympien. L’ancien joueur de l’Inter Milan est en fin de contrat cette saison mais possède une option de prolongation d’une année supplémentaire. À l’occasion d’une interview accordée à Sky Italia, Alexis Sanchez a indiqué son souhait de rester à Marseille la saison prochaine.

"Je veux continuer ici"

"Souvent, des anciens coéquipiers de l'Inter me disent que j'aurais encore pu être utile à l'équipe et ne comprennent pas vraiment mon départ. Mais c'est le football, moi, je voulais tout simplement jouer plus. Je remercie tout le monde à l'Inter, j'ai vécu de très belles choses dans ce vestiaire, mais désormais, je suis à Marseille et je suis heureux. Je veux continuer ici. Certains de mes anciens coéquipiers m'écrivent encore, ils me disent ‘bravo Niño", indique-t-il.