Ligue 1 : Alex regrette d'avoir quitté le PSG

L'ancien défenseur central brésilien Alex a passé trois saisons au PSG. En Ligue 1, il y a joué 70 matchs et inscrit six buts. S'il a laissé une belle empreinte dans le club de la capitale, le PSG a aussi eu une belle place dans son cœur. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le joueur de désormais 40 ans a affirmé que la plus grande erreur de sa carrière a été de quitter le PSG pour le Milan AC, à la fin de la saison 2013-2014.

"D'avoir quitté le PSG (en juin 2014). Je n'aurais pas dû. J'avais le respect de Laurent Blanc, il voulait me garder, et c'était le plus important. Même si le PSG allait recruter David Luiz, j'aurais eu du temps de jeu. J'étais en fin de contrat et le club ne me proposait qu'un an. J'en voulais deux. J'ai donc signé à l'AC Milan, mais j'ai souffert là-bas. L'équipe n'était pas bonne et j'ai regretté d'être parti car il y avait tout pour être heureux au PSG."

Il a aussi affirmé que le meilleur défenseur avec qui il a joué est Thiago Silva. "C'est le joueur le plus professionnel que j'ai côtoyé. Son problème, c'est qu'il n'aimait pas perdre. Après une défaite, il se murait dans le silence. Parfois, on rentrait ensemble en voiture, du Parc des Princes à la maison, et il ne décrochait pas un mot (rires). C'était chiant, mais c'est aussi pour ça qu'il est toujours au top. Il est compétitif et hyper pro."