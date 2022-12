Ligue 1 : Ajaccio résiste à Angers, Nantes bute sur Troyes

La 16ème journée de Ligue 1 débutait ce mercredi et lance ce que l'on pourrait appeler le Boxing Day français. Ce mercredi après-midi, deux matchs avaient lieu à 15h00 : Ajaccio-Angers ainsi que Troyes-Nantes.

Ajaccio 1-0 Angers

Si les deux équipes se battent pour le maintien en ce début de saison, ce fut un match plaisant qu'Ajacciens et Angevins nous ont offert ce mercredi. En première période, les Corses ont été bien plus incisifs et dangereux. L'activité de Youcef Belaïli a été très en vue. C'est d'ailleurs l'international algérien qui a ouvert le score à la 40ème minute après que son équipe ait obtenu un penalty pour une faute de Paul Bernardoni. En seconde période, les Corses se sont contentés de gérer et auraient bien pu être surpris. Heureusement, Benjamin Leroy veillait au grain et il a réalisé des arrêts incroyables face aux assauts d'Amine Salama entre autres. Ce sont trois points importants pour les Ajacciens qui remontent à la 14ème place alors qu'Angers s'enfonce à la dernière place.

Troyes 0-0 Nantes

L'ESTAC et le FC Nantes se sont séparés sur un match nul 0-0. Pourtant, les Canaris ont été bien plus intenses et agressifs, surtout lors du premier acte dans lequel ils ont tiré à neuf reprises contre une seulement pour les locaux. Cependant, comme souvent depuis le début de saison, le FC Nantes a fait preuve de maladresse devant le but de Mateusz Lis. De leur côté, les Troyens ont fait preuve de solidité et auraient même pu surprendre leurs adversaires lorsque Thierno Baldé à frapper et qu'Alban Lafont a repoussé le ballon sur son poteau. Cependant, la seconde période a tout de même été bien moins réussie que la première pour les hommes d'Antoine Kombouaré qui s'échappent partiellement de la zone rouge. Les Troyens sont 13èmes et réalisent leur tout premier clean sheet.