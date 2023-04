Ligue 1 : Adrien Thomasson salue le sérieux de Lens contre Monaco

Lens en Ligue des Champions ? C’est un scénario qui devient de plus en plus probable. Opposés à Monaco (4e), les Sang et Or (2e) ont corrigé leur adversaire du samedi soir (3-0) grâce à un doublé de Loïs Openda. Une victoire probante qui balaie les inquiétudes liées à la défaite lensoise au Parc des Princes le week-end dernier. Au micro de Canal+, Adrien Thomasson a salué le sérieux des siens face à de pâles monégasques.

"Je pense qu'on aurait mérité de marquer un but de plus"

"Je pense qu'on a vraiment fait un gros match, on était même un peu déçus par le score à la mi-temps. Parce que je pense qu'on aurait mérité de marquer un but de plus. On est restés sérieux malgré tout en seconde période, même si on a concédé quelques situations. Mais je pense que sur l’ensemble du match on mérite largement notre victoire La semaine dernière (face au PSG ), on était un peu déçu par la physionomie parce que je pense qu’à onze contre onze on aurait pu les embêter. Le résultat ne nous a pas mis un coup sur la tête. On a fait une bonne semaine d’entraînement, je nous sens frais physiquement et mentalement pour la fin de saison. À domicile, contre Marseille (samedi 6 mai, NDLR), avec l’appui du public, on est conscient qu’on peut faire de bonnes choses."