Ligue 1 : Accroché par Bordeaux, Lyon n'avance pas

Les Girondins recevaient l'Olympique Lyonnais dans une situation très indigente. Au coup de sifflet initial, Bordeaux restait sur trois revers lors de ses quatre derniers matches, et venait de s'incliner lourdement à Strasbourg (5-2), tout en ayant encaissé la bagatelle de 37 pions buts depuis le début des joutes. Et Bordeaux allait encaisser un nouveau but dès la demi-heure de jeu dans cette partie, sur un corner frappé par Shaqiri, sur lequel Jason Denayer prenait le dessus sur Gregersen et plaçait une tête victorieuse. Mais six minutes plus tard, la défense new look à trois joueurs de l'OL allait constater l'égalisation de Rémi Oudin d'un tacle à bout portant, consécutivement à un centre d'Elis. Peu avant le repos néanmoins, Thiago Mendes redonnait l'avantage aux visiteurs d'une belle frappe en première intention. 2-1, le score au repos.



Si l'OL était devant à la pause, les Rhodaniens allaient néanmoins se faire rejoindre à l'heure de jeu par Elis. Passeur décisif lors du premier acte, l'ailier était lancé par Hwang et profitait d'une mésentente entre Guimaraes et Gusto au milieu de terrain pour partir seul et égaliser à 2-2 après un duel remporté face à Lopes. L'OL poussait ensuite pour repasser devant, alors que Bordeaux reculait en défense. Les duels redoublaient d'engagement dans une fin de match tendue et M'Baye Niang tentait sa chance à deux minutes du terme, mais voyait sa frappe captée par Lopes. L'OL poussait fort dans les ultimes instants, mais plus rien n'allait être marqué. 2-2, score final. Les deux équipes vont bien devoir s'en contenter.