Ligue 1 : Abdul Samed s'excuse auprès d'Hakimi après son tacle

Le choc entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens a tourné à l'avantage des Parisiens, qui ont fait un pas de géant vers un 11e sacre record en Championnat de France. Les hommes de Christophe Galtier comptent désormais neuf unités d'avance sur les Sang et Or, qui vont devoir batailler pour conserver leur deuxième place. Mais tandis que le PSG l'a emporté 3 buts à 1 hier soir, Lens a vite évolué à dix dès la 19e minute suite à l'expulsion directe de Salis Abdul Samed.

Ce dernier a écopé d'un carton rouge suite à une très violente semelle sur Achraf Hakimi. Le latéral du Paris Saint-Germain partait en contre et Abdul Samed l'a stoppé très violemment. Le Ghanéen a donc quitté la pelouse du Parc des Princes rapidement et il est sorti de son silence sur ses réseaux sociaux afin de demander pardon aux supporters du RCL mais également à Hakimi.

"Je m'excuse"

Sur son compte Twitter, l'international ghanéen a pris la parole afin d'exprimer ses remords après ce geste violent. "Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçus et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois", a écrit Abdul Samed, dont l'intention n'était absolument pas de blesser Hakimi.