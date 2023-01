Ligue 1 : Abdel Bouhazama confirmé à la tête d'Angers

Ce jeudi, le SCO Angers a officialisé son nouvel entraîneur. Les Angevins ont confirmé qu'Abdel Bouhazama sera désormais l'entraîneur principal du club. Venu pour remplacer Gérald Baticle, limogé en milieu de première partie de saison. Visiblement, le board du club est satisfait des débuts d'Abdel Bouhazama, qui n'a pourtant pas remporté la moindre rencontre depuis ses débuts. L'entraîneur du SCO et son équipe ont enregistré deux défaites, contre Ajaccio et Lorient, depuis le retour de la trêve et ne se sont toujours pas remis la tête à l'endroit. Au classement de Ligue 1, le club pointe à la dernière place et ne possède que huit points en 17 matchs. Ils ont déjà sept points de retard sur la première place de non-relégable.

Voici ce qui a été annoncé dans le communiqué officiel du club : "La direction du club est très satisfaite, jusqu'à présent, du travail accompli par M.Bouhazama et de l'ambiance constructive qu'il a su instaurer dans le vestiaire avec des joueurs remobilisés et déterminés à se battre pour sortir de la zone de relégation. Au cours d'une allocution, le Président Saïd Chabane a invité les joueurs, les membres du staff et toutes les composantes du club à s'inscrire dans cette dynamique positive et à apporter leur pierre à l'édifice afin de sauver une saison mal entamée. Il s'agira désormais de traduire en victoires l'engagement et la volonté observés notamment lors des deux derniers matchs de championnat."