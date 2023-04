Ligue 1 : À peine lancé, Vitinha déjà blessé ?

Alors qu'il a inscrit son premier but sous les couleurs de Marseille, suivi d'un deuxième dans la même rencontre, Vitinha n'aura peut-être pas l'occasion de se relancer tout de suite après son succès. Pour l'Olympico contre Lyon ce dimanche, l'attaquant portugais est incertain.

Nuno Tavares aussi incertain

En conférence de presse, Igor Tudor a annoncé que son attaquant pourrait ne pas être aligné sur la feuille de match. "Vitinha a eu des problèmes, il vient de reprendre l'entraînement, on verra comment on pourra l'utiliser pendant le match. Généralement, je ne parle jamais du onze de départ. Il a eu quelques soucis physiques cette semaine, on verra s'il est en mesure de jouer ce week-end", a confié le coach croate sans pour autant préciser la nature de sa gêne.

Remplacé par Issa Kaboré lors de la rencontre face à Troyes, Nuno Tavares pourrait une nouvelle fois être indisponible ce week-end. "Nuno a pris un coup, on verra s'il est disponible dimanche ou pas", a indiqué Igor Tudor.