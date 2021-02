Ligue 1 : A Nice, Amine Gouiri est si seul...

Si l'OGC Nice est à la peine, Amine Gouiri est en pleine bourre. Alors que le club azuréen reste sur trois défaites de rang, l'attaquant a été impliqué sur les trois derniers buts de son équipe. Le week-end dernier face à Metz, il a relancé le match en obtenant un pénalty qu'il a lui-même transformé avec une panenka. Ce geste traduit parfaitement la situation des Aiglons et du joueur de 21 ans qui a pris son envol. Le Gym est en crise mais l'international espoirs est en confiance comme rarement dans sa jeune carrière.

L'été dernier, pendant le mercato très agité des Niçois, Amine Gouiri était la recrue qui apportait le moins de garantie sur le court terme. A Lyon, malgré son statut de pépite, il n'avait jamais joué une saison pleine au niveau professionnel. Huit mois plus tard, le natif de Bourgoin-Jallieu est le nouveau venu qui s'est le mieux intégré au collectif rouge et noir avec un statut de titulaire indiscutable qui l'aide à confirmer les espoirs placés en lui depuis si longtemps. Aujourd'hui, il porte son équipe mais il est surtout dans le top 5 des joueurs de 21 ans les plus décisifs dans les cinq grands championnats européens.

Amine Gouiri, le garant des ambitions niçoises



Très complet, Amine Gouiri s'occupe de tout sur le front de l'attaque niçoise, une activité d'autant plus appréciable avec les difficultés de Kasper Dolberg. En Ligue 1, avec neuf buts et quatre passes décisives, le Bleuet a été impliqué sur près de la moitié des buts marqués par Nice. En Ligue Europa, ses quatre buts lors des quatre premières journées lui ont permis d'avoir un ratio similaire. Dans les deux compétitions, il a porté les ambitions de son équipe sur son dos. Amine Gouiri est un des seuls joueurs niçois qui arrive à faire la différence dans les 30 derniers mètres.

En pointe ou sur un côté, seul ou accompagné, l'ancien Lyonnais est le seul joueur qui est assuré d'avoir sa place dans le onze niçois. Cette saison, il n'a raté qu'un match. Le reste du temps, il a donné satisfaction, qu'importe l'entraîneur ou le système mis en place. A l'Allianz Riviera, personne ne peut en dire autant. Une preuve de plus que dans la morose saison niçoise, Amine Gouiri est l'unique satisfaction. Maintenant, pour que sa saison soit parfaite, il ne lui reste plus qu'à transmettre sa réussite à l'ensemble de son équipe pour l'emmener le plus haut possible.