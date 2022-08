Ligue 1 : A Nantes, Blas pousse pour partir, Kombouaré réclame des "vrais renforts"

Blas "est venu me dire hier qu'il ne souhaitait pas jouer le match, j'ai acté (pour dimanche) et puis c'est tout", a déclaré Kombouaré devant la presse, expliquant avoir déjà été confronté à cette situation ailleurs en tant que joueur et qu'entraîneur. Alors qu'un transfert du milieu offensif nantais à Lille semblait quasi acté début août, le président Waldemar Kita a fait marche arrière mi-août et la situation semble bloquée. Et Kombouaré, faute de voir arriver les renforts promis, avait même déclaré la semaine dernière refuser tout départ. "Pour moi, Blas, c'est veto. V-e-t-o", avait-il martelé. Jeudi, il a semblé plus résigné. Pour lui, c'est désormais au joueur et à la direction de régler "le problème". "S'il part, tant mieux pour lui, et s'il ne part pas, il continuera de défendre les couleurs du FC Nantes".

Arrivé de Guingamp en 2019, le milieu offensif de 24 ans a souvent donné le tempo nantais, avec sa technique et ses fulgurances, avant de devenir l'artisan majeur de la victoire en Coupe de France en mai. Sous contrat jusqu'en 2024, il a annoncé à ses coéquipiers début août qu'il souhaitait partir à Lille, estimant avoir plus de chances de goûter à l'Europe dans de meilleures conditions. Comme la plupart des entraîneurs ayant défilé à Nantes depuis l'arrivée de Kita en 2007, Kombouaré a déploré jeudi une "situation très mal gérée". "Ici ils travaillent toujours comme ça (au dernier moment). Ce n'est jamais facile, il ne faut pas se tromper", a-t-il expliqué. "Mes dossiers ne passent pas, et je bloque leurs dossiers. J'attends des renforts, mais des vrais renforts".

"Tous les entraîneurs vivent ça, mais ici à Nantes c'est un défi un peu plus poussé. Je le savais, mais c'est compliqué", a reconnu Kombouaré, qui n'est pas prêt à se laisser imposer des joueurs. "Le jour où je ne déciderai plus (du sportif), je ne serai plus là". Avec seulement 2 points en 3 matches, Kombouaré compte sur la réception de Toulouse pour enfin lancer la saison nantaise, d'autant que la semaine prochaine s'annonce compliquée avec un déplacement à Strasbourg, la réception du PSG... et la fin du mercato.