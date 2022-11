Ligue 1 : A Lyon, la renaissance de Thiago Mendes

La défense de l'OL, contre les Aiglons, "pourrait être très jeune", avait déjà suggéré Blanc mercredi en conférence de presse. Ce qui implique que Sinaly Diomandé (21 ans), entré en jeu à la 69e minute contre l'OM à la place de Boateng, opéré mardi d'un genou, sera associé à Castello Lukeba (19 ans) avec Malo Gusto (19 ans) comme arrière droit dans un 4-4-2. Et logiquement, Mendes est attendu un cran plus haut. "Thiago est toujours central mais devant la défense. Il a avancé un petit peu", sourit l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Ce dernier n'avait pas fait de grand mystère à son arrivée, le 10 octobre en remplacement de Bosz, sur l'avenir du Brésilien (30 ans) en défense centrale, redistribuant les cartes notamment en faveur de Jérôme Boateng. "J'ai été très clair avec lui", avait d'ailleurs prévenu Blanc au sujet de l'ancien de Goias (2011-2014) et du FC Sao Paulo (2015-2017).

Utile au milieu

"Je l'avais vu assez souvent au poste de milieu défensif à Lille et je l'avais trouvé plutôt très bon", a ajouté l'entraîneur de l'OL, vendredi en conférence de presse. Les pépins du milieu lyonnais, avec la blessure récente de Corentin Tolisso, ont appuyé ces considérations. "Nous avons perdu un joueur qui peut jouer sur cette position. Je pense que Thiago, après un début difficile (...) est en train de reprendre vraiment le dessus et de donner ce que j'attends de lui, du sérieux et de la discipline mais également une qualité technique qui est intéressante à ce poste-là", insiste encore l'entraîneur lyonnais.

Pour sa troisième saison à l'OL, Thiago Mendes préfère savourer cette polyvalence qui lui permet d'engranger du temps de jeu. "Le fait de jouer à différents postes ne m'a jamais posé de problème. Je veux simplement aider mon équipe. J'essaie de faire le moins d'erreurs possibles, d'être à l'aise dans les passes courtes, les passes longues et dans l'anticipation", avait-il confié au sortir d'un été réussi comme défenseur central, contre des adversaires de la seconde moitié du classement (Ajaccio, Troyes, Reims, Auxerre, Angers).

Précieux contre Lille et l'OM

Hélas pour le Brésilien, arrivé de Lille en 2020 pour 25 millions d'euros pour jouer milieu de terrain, et qui a prolongé cet été pour deux ans supplémentaires, les choses se sont dégradées assez rapidement après ces premiers pas dans l'arrière-garde. La défense de l'OL n'a gardé sa cage inviolée que deux fois cette saison, dont une avec Peter Bosz, contre Angers (5-0), lanterne rouge, puis plus récemment face à Lille (1-0) le 30 octobre, avec Boateng en défense et Mendes dans l'entrejeu. Son implication sur plusieurs buts encaissés (7 depuis février 2022) avait très vite amené les critiques à son encontre malgré un match référence contre le PSG le 18 septembre (défaite 1-0). Remplaçant sans entrer en jeu à Rennes pour le premier match de Laurent Blanc (défaite 3-2), il avait été quelconque à Montpellier (victoire 2-1). En revanche, il a été noté parmi les meilleurs Lyonnais contre Lille et Marseille la semaine passée (défaite 1-0). Une renaissance à confirmer contre Nice, pour lancer définitivement la saison du Brésilien comme un vrai milieu de terrain ?