Ligue 1 : A Lyon, après un an, Bosz toujours en quête de solutions

L'inconstance du club rhodanien lui a coûté sa qualification en coupe d'Europe au printemps dernier. Et l'équipe lyonnaise, malgré un calendrier favorable avec des adversaires qui lutteront pour le maintien, débute le championnat sur des bases similaires. Il y a un an, le club affichait au même stade deux points après avoir affronté des adversaires de même calibre. Là, le bilan semble plus favorable avec sept points sur neuf possibles, et une 4e place malgré un match en retard à jouer à Lorient le 7 septembre. Mais les supporters s'inquiètent déjà. Tout comme l'ancien attaquant du club, Sidney Govou, dans sa chronique hebdomadaire publiée dans le quotidien Le Progrès. "Ramener un point en étant faible, ce n'est pas mal au plan comptable. Je ne suis pas sûr que le message du coach passe auprès des joueurs, ce n'est pas la première fois que je le dis. De même, les joueurs ne me semblent pas au point physiquement", a-t-il constaté.

"Je veux bien qu'on me dise que les GPS montrent qu'ils sont très bien à l'entraînement mais je ne le vois pas pendant les matches," s'est encore alarmé le septuple champion de France. A Reims dimanche, l'Olympique lyonnais a arraché, sans convaincre, un résultat nul (1-1) face à un adversaire réduit à dix en fin de partie et aurait même pu l'emporter avec un peu de réussite. Et contre Ajaccio et Troyes, deux clubs, qui lutteront, aussi, pour le maintien, battus 2-1 et 4-1, Lyon n'a pas levé les doutes sur sa faculté à être constant sur la durée. "Il n'est pas facile de jouer contre un adversaire qui joue bas mais il faut mieux faire, plus de courses derrière la défense et on ne l'a pas vu. Et il y a trop de pertes de balles faciles. C'est incroyable, ça casse le rythme. Il faut trouver les solutions pour battre ces équipes", insiste-t-il. "Mentalement, nous parvenons à gagner ces matches ou au moins à ne pas les perdre. C'est déjà pas mal, mais je ne suis pas content de la manière de jouer sur nos trois premiers matches. Mais croyez-moi, dans quelques semaines, nous jouerons différemment", promet toutefois Bosz.

"Il nous manque peut-être de la qualité de jeu. Ce n'est pas un problème physique mais on prend de mauvaises décisions et on perd de la confiance. On doit jouer plus vite, en équipe, créer des automatismes", analyse de son côté l'arrière argentin, Nicolas Tagliafico, recruté cet été. En attendant, l'OL affiche une attitude statique qui tranche avec celle des équipes comme Marseille (2e) ou Lens (3e), qui impriment plus d'intensité et d'engagement. "J'ai aussi vu leurs matches mais on ne peut pas comparer. Si nous affrontons des équipes offensives, il y a beaucoup plus de transitions et d'intensité. Mais face à un adversaire qui joue bas, qui coulisse, c'est autre chose", plaide Bosz "pas plus inquiet que cela". Avec une série de quatre rencontres en deux semaines, l'entraîneur néerlandais va devoir opérer quelques rotations pouvant apporter des alternatives et dynamiser le groupe comme avec Moussa Dembélé et Rayan Cherki, bien rentrés et décisifs dans l'égalisation à Reims. Bosz, qui ne veut pas se retrancher derrière le départ de Paquetà, qui a joué les deux premiers matches, compte aussi sur le retour en forme de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso, blessés durant la préparation et qui n'ont pas joué de matches amicaux, pour enfin jeter les bases d'un jeu solide sur la durée.