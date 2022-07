Ligue 1 : A Lorient, on veut changer pour ne pas sombrer

Plusieurs fois au fond du trou ces deux dernières saisons, sauvés en 2021 par une phase retour de feu à domicile et en 2022 par la méforme de leurs adversaires directs, les Merlus redoutent une nouvelle saison sur le fil, d'autant que 4 clubs doivent passer à la trappe en juin. Pas de quoi impressionner Le Bris: "J'aime le risque, je suis à l'aise avec ça", a assuré le coach de 46 ans à la presse lorsqu'il a quitté fin juin la direction du centre de formation lorientais et de la réserve pour signer un contrat de trois ans à la tête de l'équipe première.

"Ce n'est pas un pari", a insisté le président Loïc Féry. "On a nommé quelqu'un d'ambitieux, pour le club, pour l'équipe, pour les joueurs, et j'avais envie de cette ambition". "Derrière cette nomination, il y a peut-être aussi l'idée que l'enjeu ne prime pas forcément sur le jeu", a-t-il ajouté, alors que Lorient, pire attaque de L1 avec 35 buts, a rarement fait vibrer ses supporters la saison dernière.

Intensité, coopération, adaptation

Né dans le Finistère et formé à Rennes, Le Bris a connu une courte carrière pro comme défenseur latéral à Rennes, à Laval et en Belgique, avant de changer de casquette dès l'âge de 27 ans pour se consacrer à la formation. D'abord à Wasquehal (Nord) puis à nouveau 8 ans à Rennes, où il a aussi passé un doctorat en physiologie et biomécanique ainsi qu'un DU de préparation mentale, avant de rejoindre Lorient en 2012, en collaboration avec l'entraîneur Christian Gourcuff. "On a travaillé deux ans ensemble. J'ai cherché à capitaliser sur cette identité lorientaise, tout en y apportant ma sensibilité", a-t-il expliqué. Il en a tiré trois maîtres mots: intensité, coopération et adaptation.

Ainsi, il garde une préférence pour le 4-4-2 cher à Gourcuff, tout en promettant de préparer des alternatives à appliquer en fonction des adversaires et des situations. "Je ne suis pas dogmatique", répète-t-il. Aux échelons inférieurs, sa méthode a payé: sous sa houlette, les jeunes de Rennes puis de Lorient ont multiplié les trophées et la réserve des Merlus a fini 2e de son groupe de N2 (4e division) la saison dernière, le meilleur classement à cet échelon parmi ses homologues de L1. En montant d'un cran, Le Bris a choisi de conserver ses adjoints de la réserve, Jean-Marie David et Erwann Le Postec, et de leur adjoindre l'Allemand Ingo Goetze, chargé du développement personnel et mental des joueurs.

"Très brillant"

Sans renier le jeu de transition mis en place par Christophe Pélissier, entraîneur de 2019 à 2022, il ambitionne de mettre en place "un jeu qui va être fait de relations. Je voudrais que cette équipe donne du plaisir à tout le monde". Pour cela, le technicien a par exemple donné champ libre cet été au jeune milieu offensif Enzo Le Fée, l'enfant du pays qu'il a vu grandir au centre de formation, repositionné plus haut.

Pour ses débuts dans l'élite, le destin lui a réservé un retour aux sources à Rennes dès le 7 août. Un "clin d'oeil", sourit l'intéressé, dont le discours à la fois humble et ambitieux rappelle ceux de Julien Stéphan ou Franck Haise, passés ces dernières années avec panache d'une réserve à l'équipe première (respectivement à Rennes et Lens). L'entraîneur lensois est d'ailleurs un ami, avec lequel il a travaillé au Stade rennais et au FC Lorient. Ce dernier l'estime prêt à relever le défi. "Il a déjà un parcours très riche, ça fait 20 ans qu'il entraîne", explique Haise à l'AFP. "Et c'est quelqu'un de très brillant, qui a beaucoup d'idées à la fois sur le jeu et sur les hommes. Je ne doute vraiment pas de sa réussite".