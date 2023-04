L’IFAB recale la FFF pour la sonorisation des arbitres !

Mauvaise nouvelle pour les fans du football français. Depuis plusieurs mois, la Fédération française de football tente de convaincre l’International Football Association Board d’accepter ses demandes pour sonoriser les arbitres en direct. Ce mercredi, l’AFP nous apprend que l’instance en charge des règles du jeu a refusé ces différentes requêtes. La FFF souhaitait notamment équiper les arbitres de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes ce samedi. Ainsi, les arbitres pourront bien être équipés de micros, mais leurs échanges ne pourront être diffusés instantanément. Une décision que regrette Eric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres: « La FFF a initié toutes les démarches dont elle disposait pour mettre en place la sonorisation directe des arbitres comme le souhaitent les clubs, les arbitres, la Ligue de football professionnel et le comité exécutif de la FFF. L'IFAB a clairement répondu non. On ne peut que prendre acte du refus de l'IFAB concernant cette avancée dans le calendrier souhaité par la France »