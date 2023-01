LFP : Lourdes sanctions pour Khazri et Wahi

Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a livré les sanctions reçues par les joueurs de Ligue 1. Ainsi, Wahbi Khazri, Isaak Touré et Elye Wahi savent à quoi s'en tenir pour les prochaines rencontres.

En premier lieu, Elye Wahi, coupable d'un coup de sang contre le FC Nantes a été suspendu pour trois rencontres. Le jeune montpelliérain ne sera absent que pour deux d'entre elles puisque parmi les trois, une est avec sursis. Ensuite, le deuxième montpelliérain exclu lors du match contre les Canaris, Wahbi Khazri, a aussi reçu une suspension de deux rencontres fermes. Enfin, Isaak Touré, durement sanctionné d'un carton rouge contre le Racing Club de Lens, n'a écopé que d'une rencontre de suspension. Mohamed Camara (Monaco), Carlos Baleba (LOSC), Pierrick Capelle (Angers) et Brecht Dejaegere (Toulouse) ont écopé d'un match de suspension suite à trois cartons jaunes en moins de dix matchs.

Dans les affaires du barrage de l'AS Saint-Etienne contre l'AJ Auxerre, voici ce qu'a déclaré la Ligue.

Comportement de M. X, spectateur de AS Saint-Étienne – AJ Auxerre et titulaire d’une licence FFF, à l’origine d’une intrusion sur l’aire de jeu et d’un jet de bouteille sur les forces de l’ordre à l’issue de la rencontre.

Suspension de la licence FFF jusqu’au 30 juin 2023.

La sanction prend effet à partir de mardi 24 janvier 2023 à 0h00.



Comportement de M. Y, spectateur de AS Saint-Étienne – AJ Auxerre et titulaire d’une licence FFF, à l’origine d’une intrusion sur l’aire de jeu et de jets d’engins pyrotechniques en tribune à l’issue de la rencontre.

Suspension de la licence FFF jusqu’au 31 décembre 2023.

La sanction prend effet à partir de mardi 24 janvier 2023 à 0h00.