LFP : L'accord avec CVC Capital Partners officialisé

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a officialisé l'entrée de CVC Capital Partners dans le capital de la filiale commerciale de la Ligue, à l’issue de son assemblée générale. "La majeure partie de cet apport financier sera versée aux clubs de football professionnel, une autre partie sera destinée au football amateur, au remboursement du PGE contracté par la LFP en 2020, à la constitution d’un fonds de réserve et à l’amorçage de la filiale commerciale afin de lui donner les moyens de ses ambitions., peut-on notamment lire sur le communiqué.Par la suite, l'instance précise que. Du côté de Vincent Labrune, le président de la LFP, c'est un sentiment de satisfaction qui règne concernant ce projet qui "constitue une étape majeure pour le développement du football français et une avancée historique pour le sport en France. Nous sommes ravis de cette alliance avec CVC, un partenaire qui épouse parfaitement notre projet pour la Ligue 1 et pour le football professionnel français".Il a également eu des mots pour Emmanuel Macron, le président de la République française.Je n’oublie pas non plus la Fédération Française de Football et son Président, Noël Le Graët, pour son soutien de tous les instants. Je salue enfin et surtout l’ensemble des équipes de la LFP pour leur engagement sans faille depuis 16 mois autour de ce projet, et sans lesquelles il n'aurait pas pu aboutir", peut-on lire. Pour rappel, c'est la nouvelle loi sur le sport, adoptée la 24 février dernier à l’Assemblée nationale, qui a permis la création de la société commerciale.