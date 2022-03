LFP : La L1 valide les critères de redistribution des revenus liés à l'accord avec CVC

Création de la filiale commerciale de la LFP : unanimité du collège de Ligue 1 sur les critères de distribution des revenus.

Les gros clubs favorisés par la répartition, le PSG unique présent dans le groupe 1

En janvier dernier, le Sénat avait validé le principe de création d'une société commerciale , filiale de la Ligue de football professionnelle (LFP), ayant pour objectif de mieux rentabiliser les droits TV et accroître les différents revenus du football français."Cet accord essentiel sur le fond dans le cadre de l’aboutissement du projet s’est construit dans une grande sérénité sur la forme. A ce titre, la LFP tient à remercier l’ensemble des participants à cette réunion", précise également la LFP dans son communiqué officiel, remerciantD'après des informations de L'Equipe, il a été décidé de garder 100 millions d'euros pour un fonds de réserve, 100 autres millions d'euros pour les frais et le fonctionnement de la future structure, et également 170 millions pour rembourser immédiatement le PGE (prêt garanti par l’État) contracté par la LFP. Trois groupes de clubs ont été définis. Le PSG est le seul présent dans le groupe 1, l'OM, l'OL, Nice, Lille, Rennes et Monaco sont dans le groupe 2, et tous les autres sont dans le groupe 3.Les clubs groupe 3 gagneront chacun 33 millions d'euros. Les efforts effectués par le PSG sont mis en avant, alors que Paris revendiquait initialement 30 % du total.Par ailleurs, il a été décidé qu'à partir de 2024, les droits télévisés seront répartis de façon différente. "Le système reste le même jusqu'à 700 millions de revenus annuels (la LFP touche aujourd'hui 663 millions d'euros par an)., indique L'Equipe. Concernant les droits internationaux, qui rapportent 73 millions d'euros annuels actuellement, la répartition se fera au prorata des points UEFA de chaque club.