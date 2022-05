L’explication étonnante de Neymar sur l’échec de Messi

Flamboyant durant ses années au Barça, Lionel Messi l’a été beaucoup moins à l’occasion de sa première saison au PSG. L’Argentin a été moyen avec l’équipe francilienne et les chiffres en témoignent vu qu’il n’a inscrit que 11 buts toutes compétitions confondues. Un visage indigne d’un joueur de son rang.

Neymar pointe du doigt le style du PSG

Beaucoup de raisons ont été avancées par les observateurs pour expliquer cette méforme du septuple Ballon d’Or. Appelé à juger l’exercice de son coéquipier, Neymar a aussi mentionné les plus évidentes. Mais, d’un autre côté, il a aussi mis en avant un manque de complicité avec une partie de l’équipe et qui selon lui était pour beaucoup dans le rendement insuffisant de la Pulga. « Léo a passé beaucoup d’années à Barcelone, c’est difficile de s’adapter. C’est difficile de changer d’équipe et de ville. En plus, il ne vient pas seul, mais avec sa famille. La langue aussi est différente. Ce sont beaucoup de choses perturbantes. Il y a aussi le style de jeu de l’équipe, avec des joueurs qui ne comprennent pas la manière dont il joue. Donc tout ça, c’est préjudiciable », a-t-il déclaré sur Canal+.

🗨️ "C'est difficile de changer d'équipe, de ville (...) Il y a aussi le style de jeu avec des joueurs qui finalement ne comprennent pas la manière dont il joue"



Le Brésilien a ensuite assuré que son ami ne baissait pas les bras. Il y a une volonté commune de rebondir et réaliser de meilleures choses lors de la saison à venir. « Léo, Kylian et moi, nous sommes des joueurs toujours jugés sur leurs performances, leurs statistiques, leur titres remportés, sur tout. Nous connaissons nos responsabilités et c’est pour ça que nous essayons toujours de faire de notre mieux », a conclu l’ancien barcelonais.