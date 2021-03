L’État accorde une dérogation aux joueurs extra-communautaires

Le message de Memphis Depay a finalement été entendu. Le capitaine lyonnais a interpellé l’état français vendredi à travers une publication sur twitter. Il s’est interrogé sur le traitement de faveur dont bénéficie l’équipe de France par rapport aux restrictions liées au Covid-19 et a demandé à ce que les autres étrangers du championnat bénéficient du même passe-droit. Sa demande a été acceptée.

Les sélections africaines toujours pénalisées

La LFP a envoyé ce samedi un communiqué à tous les clubs professionnels en faisant savoir que leurs joueurs internationaux seront exemptés de septaine à leur retour de sélection, et ce même ils évoluent hors espace européen. Mais, la dérogation ne sera possible que si les joueurs en question affrètent un jet privé pour revenir sur le sol français, et non un vol commercial. De nombreuses sélections africains n’ont pas les moyens pour cette procédure, et donc le problème n’est pas totalement résolu.

Par ailleurs, les joueurs qui rejoignent leurs sélections sont tenus d’effectuer des tests PCR chaque jour tout au long du rassemblement avec leurs équipes nationales, et ce conformément au protocole UEFA/FIFA.

Pour rappel, les clubs de Ligue 1/Ligue 2 s’étaient tous entendus pour cadenasser leurs joueurs extra-communautaires pendant la trêve internationale, prétextant le fait qu’une journée de championnat est programmée juste après les rencontres de sélection. La FIFA leur avait accordé exceptionnellement ce droit.